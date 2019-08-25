شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يهاجم CNN: توظيف ماكابي «مخز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شبكة «سي إن إن» الإخبارية، بعد أن أعلنت، مساء أمس الأول (الجمعة)، توظيف أندرو ماكابي المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي. ووصف ترمب القرار بأنه «مخز». وانتقد ترمب الشبكة الأمريكية في تغريدة على تويتر، بعد أن أعاد تغريد رسالة النائب جيم جوردان من أوهايو، الذي أدان أيضاً تحرك «سي إن إن» للاستعانة بماكابي كمعلق على شاشتها.وسخِر ترمب من الشبكة رداً على تغريدة أشارت إلى أن العرض الأعلى تصنيفاً للشبكة، كان برنامج «Cuomo Prime Time» الذي احتل المرتبة رقم 27، مع حوالى مليون مشاهد. في غضون ذلك، سيطرت شبكة «فوكس نيوز» على القائمة بأربعة عروض في المراكز الخمسة الأولى، بما في ذلك برنامجا «Hannity» و«Tucker Carlson Tonight»، مستقطبة أكثر من 3 ملايين مشاهد. ووصف ترمب المشهد بالهبوط المحزن والمثير للشفقة لشبكة «سي ان ان».

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شبكة «سي إن إن» الإخبارية، بعد أن أعلنت، مساء أمس الأول (الجمعة)، توظيف أندرو ماكابي المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي. ووصف ترمب القرار بأنه «مخز». وانتقد ترمب الشبكة الأمريكية في تغريدة على تويتر، بعد أن أعاد تغريد رسالة النائب جيم جوردان من أوهايو، الذي أدان أيضاً تحرك «سي إن إن» للاستعانة بماكابي كمعلق على شاشتها.وسخِر ترمب من الشبكة رداً على تغريدة أشارت إلى أن العرض الأعلى تصنيفاً للشبكة، كان برنامج «Cuomo Prime Time» الذي احتل المرتبة رقم 27، مع حوالى مليون مشاهد. في غضون ذلك، سيطرت شبكة «فوكس نيوز» على القائمة بأربعة عروض في المراكز الخمسة الأولى، بما في ذلك برنامجا «Hannity» و«Tucker Carlson Tonight»، مستقطبة أكثر من 3 ملايين مشاهد. ووصف ترمب المشهد بالهبوط المحزن والمثير للشفقة لشبكة «سي ان ان».

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