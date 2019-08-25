شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يكذب الحوثي: مرابطون.. ولا انشقاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دحض مصدر مسؤول في قيادة محور الجوف اليمنية، ادعاءات مليشيا الحوثي الانقلابية ووسائل إعلامها التي زعمت وجود انشقاقات عسكرية في المحافظة. وأكد المصدر في بيان نشره موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» أمس (السبت)، أن قيادة وضباط وصف وجنود الجيش الوطني مرابطون في الجبهات ويتمتعون بروح وطنية عالية وحريصون على أداء واجباتهم الوطنية في الدفاع عن بلادهم والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها.

وأفاد بأن المليشيات تكبّدت الهزائم والانكسارات في الأيام السابقة، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب الّتي تتحدّث عن انشقاقات وانتصارات وهميّة عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيّديها في مناطق سيطرتها، مشدداً على أن ما يدعيه الانقلاب وتسانده فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معه بمثابة قصص خياليّة تُضاف إلى مئات القصص والفبركات والانشقاقات الوهمية.

وجاءت أكاذيب المليشيا الانقلابية بعد ساعات من خسارتها للمواقع الإستراتيجية الثلاثة في مديرية نهم شرق صنعاء (جبال الجروف وجبل الغنيمي وجبل الرباح، والتقدم صوب جبل الكحل) وتكبدها خسائر بشرية.