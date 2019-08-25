قائد الحرس الإيراني : مصافي ومطارات السعودية “غير آمنة” في ظل قدرات اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ‘طهران
قال قائد قوات حرس الثورة الإسلامية العميد “حسين سلامي” أن مصافي ومطارات المملكة “باتت غير آمنة” في ظل قدرات اليمن من حيث الصواريخ والطائرات المسيرة..
وأضاف العميد سلامي على هامش المؤتمر السنوي للأساتذة التعبويين “البسيج” اليوم السبت للصحفيين: “إنّ اليمن تمكن من انتشال نفسه من تحت الأنقاض في حين كانت جميع التوقعات العالمية تقول بان الشعب اليمني سيُسحق أمام اشد الهجمات التي يتعرض لها الا انه جعل الامارات والسعودية واميركا تشعر بالعجز وهو قادر الان على استهداف جميع المطارات السعودية بطائراته المسيرة وصواريخه”.
واعتبر أن القادة السياسيين السعوديين يشعرون بالعجز ولا يعرفون ماذا عليهم ان يفعلوا.
وقال سلامي “إن الأعداء لن يستطيعوا زعزعة الأمن”.
واضاف: “إيران قادرة على إنتاج مختلف المنظومات الدفاعية والإستراتيجية ولن تتوقف انجازاتها في سياق تطوير وتنمية قوتها الردعية والدفاعية”.
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