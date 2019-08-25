شخص بابن جرير يحتجز زوجته وابنه الرضيع ويعتدي على شقيقة والأمن يوقفه

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ابن جرير، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض والاحتجاز والتهديد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد اعتدائه جسديا بواسطة أداة حادة على شقيقه البالغ من العمر 60 سنة، متسببا له في حرج بليغ.

ورفض الشخص المذكور الامتثال وتحصن بمنزله وهو في حالة سكر متقدمة ويحمل سكينا، كما عمد لاحتجاز وتهديد زوجته ورضيعته في محاولة لتفادي عملية الضبط والتوقيف.

وأضاف البلاغ أن الإجراءات الأمنية الوقائية المعتمدة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وتفادي إصابة الزوجة والرضيعة.

وتم حجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزة المعني بالأمر الذي، والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.