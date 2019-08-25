شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقصف بالمدفعية احياء سكنية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل
شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصفا مكثفا على الأحياء السكنية، في مدينة حيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
واستهدفت مليشيا الانقلاب عشوائيا بقذائف المدفعية، مناطق مأهولة، في مدينة حيس، مما تسبب في دمار واسع ممتلكات المواطنين.
ونقل موقع وزارة الدفاع" سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها، ان عددا من القذائف الحوثية، سقطت على إحدى المقابر في المدينة.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على الحاق اضرار جسمية بمنازل المواطنين ممتلكاتهم.
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