الدفاعات الجوية السورية تصد هجوم صاروخي على دمشق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء السبت، لأهداف معادية. وأشارت وكالة “سانا” إلى وقوع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدت لمعظم” الأهداف المعادية في المنطقة الجنوبية. وذكرت سانا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها.

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