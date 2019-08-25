مظاهرة أمريكية مناهضة للعدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ميشيغان

شهد حرم جامعة مارتيوس وسط مدينة ديترويت التابعة لولاية ميشيغان الأمريكية، فعالية احتجاجية لعدد من الناشطين نتيجة استمرار العدوان على اليمن، ورفضا لمشاركة بلادهم في العدوان .

وفي الفعالية اشارت شيرين العظيم، الأستاذة الجامعية في الولاية والمشاركة في تنظيم التظاهرة، إن التحالف شن هجمات جوية غير انسانية في اليمن كما تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم، وهي قضية العصر.

واكدت ان امريكا تتستر على جرائم التحالف بل وتزوده بالقنابل الذكية التي تسقط على رؤوس اليمنيين. مطالبة بوضع حد لجرائم السعودية والامارات في اليمن.

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وقالت حنان يحيى، أحد سكان مترو ديترويت ، والناشطة في لجنة التحالف اليمني: “إن دور الولايات المتحدة حيوي ، وإذا تمكنا من سحب الدعم الأمريكي ، فيمكننا المساعدة في إنهاء الحرب”.

واضافت “لقد كنا متواطئين لأكثر من أربع سنوات ، ويجب أن نتوقف عن دعم جرائم الحرب. اليمن لا يمكن أن تنتظر”.

وحسب المنظمون فإن التظاهرة هدفت إلى رفع مستوى الوعي حول حالة الدمار التي تسببت بها الحرب التي استمرت قرابة 5 سنوات في ظل تجاهل المجتمع الدولي.