إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأن حكومته مستعدة لأي سيناريو. كبير، وأن حكومته مستعدة لأي سيناريو. وكتب نتانياهو حسابه الرسمي على "تويتر" " استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير". كبير". وأضاف نتانياهو "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل". Advertisements وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية". عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية". وأضاف البيان: "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق". وقال البيان: "إن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

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