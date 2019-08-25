قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، أن التحالف السعودي الإماراتي هو ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي: " التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح،