قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، أن التحالف السعودي الإماراتي هو ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة.
وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي: " التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح،فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".
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