رئيس الشيشان يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

وأبدى الرئيس الشيشاني سعادته بمشاركة الوفد السعودي في حضور افتتاح الجامع، الذي يجسد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على مد جسور التواصل مع مختلف الدول الإسلامية، بما يحقق مزيداً من التعاون البناء والمثمر لخدمة الإسلام وتحقيق تطلعات الشعوب المسلمة.
من جانبه، نقل آل الشيخ سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين تمنياتهما القلبية للحكومة والشعب الشيشاني الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء والاستقرار.
ونوه آل الشيخ بما رآه من فخامة في التصميم والبناء في الجامع الذي يعد معلماً وصرحاً إسلامياً كبيراً، راجياً من الله أن يكون منارة هدى لنشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.
حضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وأعضاء الوفد المرافق، فيما حضره من الجانب الشيشاني مفتي الشيشان الشيخ صلاح مجييف، ومستشار الرئيس ممثل الحكومة للشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية تروكو دودوف وعدد من المسؤولين في الحكومة الشيشانية.
جامع فخر المسلمين
تصميم المهندس المعماري الأوزبكي عبدالقهار تردايف
15 ألف متر مربع مساحة المناطق الخضراء
8 أقواس في حرمه تدعم القباب
403 ثريات علقت فيه
2.5 طن وزن الثريا الرئيسة بارتفاع 7.8م
8000 متر مربع مساحة السجاد
6500 طن من رخام التاسوس الأبيض
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