عودة التظاهرات في شوارع هونج كونج

وسار آلاف المحتجين الذين ارتدى كثير منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز، في منطقة كوون تونج الصناعية، حيث اعترضهم عشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات، بينما سد المتظاهرون المتشددون في الصفوف الأولى، الطريق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل.
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