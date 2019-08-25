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عودة التظاهرات في شوارع هونج كونج

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أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج، أمس، الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لضرب المحتجين الذين ردوا بسيل من الحجارة والزجاجات بعد أن تحولت تظاهرة في حي للطبقة العاملة لمواجهة عنيفة، خلافا للاحتجاجات السلمية التي استمرت لعدة أيام.

وسار آلاف المحتجين الذين ارتدى كثير منهم خوذا صلبة وأقنعة غاز، في منطقة كوون تونج الصناعية، حيث اعترضهم عشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع والهراوات، بينما سد المتظاهرون المتشددون في الصفوف الأولى، الطريق باستخدام حواجز المرور وأعمدة البناء المصنوعة من الخيزران، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل.


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