12 قتيلا في هجوم لبوكو حرام بالنيجر

قتل 12 قرويا في هجوم ليلي نسب إلى بوكو حرام في جنوب شرقي النيجر على الحدود مع نيجيريا، بينما أفاد مسؤولون أن الهجوم وقع مساء في منطقة غيسكيرو الحدودية في إقليم ديفا قرب بحيرة تشاد حيث تنشط مجموعات مسلحة مع مهربين يقتلون ويخطفون سكان المجتمعات المحلية في خضم تنافسهم على الأموال والنفوذ.
وقال مسؤول محلي منتخب «قتل 12 قرويا، الجمعة، على أيدي عناصر بوكو حرام»، مشيرا إلى أن 11 منهم قتلوا بالرصاص دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل.
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