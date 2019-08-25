عملية عسكرية عراقية تقتل 4 دواعش في الأنبار

أفادت مصادر أمنية عراقية أمس بمقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش جنوب شرقي قضاء القائم، في إطار عملية عسكرية واسعة في محافظة الأنبار 500 كم أقصى غربي العراق.

وقالت المصادر إن قوات أمنية تمكنت في إطار عملياتها لمطاردة فلول عناصر داعش في قضاء القائم أقصى غربي العراق من قتل أربعة من عناصر داعش واعتقال أربعة آخرين، في منطقة بنيان سحالي.

وانطلقت فجر أمس عملية عسكرية عراقية جديدة أطلق عليها «إرادة النصر» بدعم من طيران قوات التحالف الدولي، تهدف إلى تفتيش وتطهير 42 ألفا و946 كيلو مترا مربعا من صحراء مناطق بمحافظة الأنبار غربي العراق من فلول داعش.

وذكر الفريق الركن عبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان صحفي، أن العملية التي تشارك فيها مختلف تشكيلات القوات العراقية

بدعم من التحالف الدوي، تهدف إلى «تطهير وملاحقة خلايا تنظيم داعش في الصحراء والمناطقة المجاورة في محافظة الأنبار».