كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بلومبرغ": ترامب يرفض خطة ماكرون لإحياء الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض السبت، إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي على نظيره الأمريكي دونالد ترامب خطةً لإنهاء الجمود حول الاتفاق النووي الإيراني، وسعى إلى إقناعه بها.

وحسب ما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ السبت، عن مسؤول فرنسي لم تسمه، فإن الخطة المقترحة تسمح لإيران ببيع النفط لفترة محددة، مقابل العودة إلى المحادثات والامتثال لبنود الاتفاق.

وكشف المسؤول الفرنسي هذه الخطة عقب إقامة مأدبة غداء دون ترتيب مسبق بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي استمرت ساعتين، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية.