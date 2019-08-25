تعرف على الوجهة الحقيقية لناقلة النفط الايرانية “آدريان دريا”

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
اكدت تقارير صادرة عن مؤسسات تتبع حركة السفن بان ناقلة النفط الايرانية العملاقة “آدريان دريا” غيّرت مسارها نحو ميناء مرسين في تركيا.
واشارت التقارير بان الناقلة تتحرك الان نحو تركيا بسرعة 7.8 عقدة بحرية نحو ميناء مرسين الواقع في الساحل الجنوبي لتركيا.
يذكر ان ناقلة النفط الايرانية “آدريان دريا” التي كان اسمها “غريس 1” احتجزتها البحرية البريطانية لفترة 45 يوما بصورة غير مشروعة ومن ثم اصدرت المحكمة العليا في منطقة جبل طارق قرارا بالافراج عنها يوم 16 آب /اغسطس الجاري غادرت بعدها نحو البحر الابيض المتوسط بعد يومين من ذلك.
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