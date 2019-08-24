سلا.. السلطات الأمنية توقف مخرب حافلة النقل الحضري الجديدة

ألقت السلطات الأمنية بمدينة سلا، أمس الجمعة، القبض على أحد المتهمين بتخريب حافلة للنقل الحضري وتكسير زجاجها بعد يوم فقط من انطلاق العمل بها.
وذكرت مصادر متطابقة أن عناصر الأمن تمكنت من تحديد هوية المعتدي بالرجوع إلى كاميرات المراقبة التي تم تركيبها بالحافلات، بعدما كان قد فر من مكان الحادث إثر عملية التخريب التي استهدفت الحافلة التي تربط منطة عين عودة بالعاصمة الرباط.
وكان الحادث الذي وقع الخميس الماضي قد خلف حالة استياء عارمة بين المواطنين الذين طالبوا بعدم التسامح مع هذه السلوكات بوسرعة القبض على المعتدين.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة “ألزا” الإسبانية، كانت قد بدأت صباح الأربعاء، تشغيل خطوط النقل الحضري عبر حافلاتها الجديدة، فيما تحدد سعر التذكرة في 5 دراهم.
وقالت الشركة الإسبانية العاملة بعدد من المدن المغربية إنها ستبدأ بتشغيل 150 حافلة في “متروبول الرباط” بالمدن الثلاثة المذكورة، على أن يرتفع هذا العدد بشكل تدريجي، وبناءا على دراسة حركة النقل، إلى 350 حافلة بنهاية شهر شتنبر المقبل.
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