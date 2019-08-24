دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يعبر إلى الدور الأول برباعية في شباك بريكاما

حجز فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بطاقة العبور إلى الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه في مواجهة إياب الدور التمهيدي على فريق بريكاما يونايتد الغامبي برباعية نظيفة.

وأنهى الفريق الأخضر، الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، متفوقا بهدف دون رد أحرزه اللاعب سفيان رحيمي.

ونجح لاعبو الرجاء خلال الجولة الثانية من إحراز ثلاثة أهداف، تناوب على تسجيلها كل من أيوب ناناح ومحسن متولي في الدقيقة 52، ثم عاد ناناح عند الدقيقة 76 ووقع هدفه الشخصي الثاني والرابع للنسور الخضر.

وضمن الرجاء تأهله بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بعد أن انتهت قبل أسبوعين مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي ثلاثة أهداف في كل شبكة.

وينتظر الفريق الأخضر المتأهل من لقاء النصر الليبي وتيمبيت موكاف من جمهورية إفريقيا الوسطى، للتعرف على خصمه في الدور القادم من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.