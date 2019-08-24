رئيس جماعة الرباط: سأترك سيارتي وأستعمل حافلات “ألزا” الجديدة

من جهته، اعتبر محمد صديقي، رئيس جماعة الرباط، إطلاق الحافلات الجديدة في إطار مؤسسة التعاون بين الجماعات «العاصمة»، مجرد «بداية البداية»، مؤكدا أن قطاع الخدمات والنقل سيعرف، في الأيام المقبلة، ازدهارا كبيرا.

وأشار صديقي، في تصريحه لـ«أخبار اليوم»، إلى أن شركة «ألزا» ستبدأ «بشبكة خطوط أولية تتطور شيئا فشيئا حسب الحاجة والتقييم المستمر»، وذلك بهدف تعزيز النقل الحضري في تجمع العاصمة، حيث صادق المجلس الجهوي للرباط-سلا-القنيطرة على اتفاقية شراكة في دورة أكتوبر 2018، تهدف إلى إسهامه في اقتناء 100 حافلة حضرية جديدة ذات مواصفات عالية الجودة بطول يصل إلى 12 مترا للوحدة، بغلاف مالي يناهز 100 مليون درهم.

وأوضح المسؤول الجماعي أن الانطلاقة الرسمية للحافلات الجديدة ستكون في شهر أكتوبر المقبل، بحضور عامل الجهة وعدد من المسؤولين الحكوميين، كما أنه «شخصيا مستعد لترك سيارته في المرأب واستعمال الحافلات الجديدة»، على حد تعبيره.