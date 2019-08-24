كأس محمد السادس.. اتحاد طنجة يودع المنافسة من الدور التمهيدي

ودع فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، منافسات كأس الأندية العربية، والتي تحمل في نسختها الثانية اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، من الدور التمهيدي، عقب إنهائه دور المجموعتين المؤهل للدور 32، في المركز الثاني.
وبالرغم من فوز فارس البوغاز بمباراته الثالثة في المجموعة الأولى، اليوم السبت، على هورسيد الصومالي بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب العبدي بالجديدة.
وكان الاتحاد في حاجة إلى الانتصار بحصة عريضة على هورسيد، وانتظار خسارة متصدر المجموعة الرفاع البحريني أمام الزوراء العراقي، وهو ما لم يتحقق إذ تغلب الرفاع على الزوراء بهدف دون رد، اليوم السبت.
وتأهل الفريق البحريني إلى الدور القادم حيث سيلاقي أولمبيك آسفي، بعدما نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات جعلته يتأهل بالعلامة الكاملة.
وفاز الرفاع في مباراته الأولى على اتحاد طنجة بهدفين دون رد، ثم تغلب على هورسيد بخماسية في الجولة الثانية، قبل أن يهزم الزوراء بهدف نظيف في آخر مباراة.
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