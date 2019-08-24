غزة: مصر تُغلق معبر رفح لثلاثة أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت السلطات المصرية، السبت، إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة لمدة 3 أيام بدءًا من يوم الأحد، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلًا عن بيان لوزارة الداخلية في قطاع غزة.

ولم يذكر البيان تفاصيل حول أسباب الإغلاق، فيما لم يصدر إعلان من الجانب المصري بهذا الصدد.

وذكرت الداخلية أن "معبر رفح البري سيكون مغلقا أمام حركة المسافرين في الاتجاهين لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم"، مضيفة: "ذلك حسبما أُبلغنا به من قِبَل الجانب المصري".

يُذكر أن معبر "رفح" البري يربط قطاع غزة، بمصر، ويستخدمه الفلسطينيون للسفر للعالم الخارجي في ظل الحصار الإسرائيلي. وتفتح السلطات المصرية، المعبر، بشكل منتظم بكلا الاتجاهين، منذ أيار/مايو 2018.