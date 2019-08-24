هدفان لصلاح: ليفربول يسحق آرسنال بثلاثية لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق ليفربول عقبة نظيره آرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين جويل ماتيب ومحمد صلاح (هدفان)، وفي المقابل سجل هدف آرسنال اللاعب لوكاس توريرا.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

هيمن ليفربول منذ الدقائق الأولى، معتمدا بشكل أساسي على الجبهة اليمنى في تشكيل هجماته عبر الظهير ألكسندر-أرنولد الذي نفذ أكثر من كرة عرضية خطيرة في الدقائق العشر الأولى، فشل فينالدوم في السيطرة على واحدة منها لتذهب محاولته بعيدا عن المرمى.

وكاد آرسنال يفتتح التسجيل في الدقيقة 13، عندما خرج أدريان حارس ليفربول لقطع الكرة لتصل إلى بيير إيميريك أوباماينغ، الذي حاول إسقاطها من فوق المدافعين لكنها مرت بسلام بجانب المرمى.

وسيطر أدريان على تسديدة من بيبي إثر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 20، وفشل نجم ليفربول ساديو ماني في استغلال تمريرة خاطئة من لاعب آرسنال داني سيبايوس، ليطيح بالكرة نحو المدرجات في الدقيقة 15.

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وفشل آرسنال مجددًا من استغلال هجمة مرتدة بعدما تلقى بيبي الكرة محاولا إسكانها في الزاوية العليا بيد أن محاولته افتقدت للدقة، قبل أن يضيع اللاعب نفسه فرصة لا تعوض في الدقيقة 36، عندما تخطى أندي روبرتسون ببراعة وانفرد بالمرمى لكن أدريان تدارك الموقف.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 41، بعد ركلة ركنية نفذها ألكسندر-أرنولد على رأس ماتيب الذي دكها في الشباك، وأوشك ماني على إضافة الهدف الثاني بالطريقة ذاتها، لكن رأسيته ذهبت بعيدا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض بعد مسك واضح من مدافع آرسنال دافيد لويز، للمصري صلاح الذي نفذ الركلة بنجاح في الدقيقة 49، فشل بعدها أوباميانغ في استغلال الكرة إثر مضايقة من ماتيب.

وسرعان ما أضاف صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 58، بعدما مر من لويز بسهولة قبل أن يتقدم بالكرة ويسددها أرضية نحو القائم البعيد لمرمى الحارس الألماني بيرند لينو.

وحاول إيمري تدارك الأمور من خلال إجراء التبديل الأول بإقحام الأوروغواياني لوكاس تورييرا مكان سيبايوس، وتقدم صلاح بالكرة بنفس طريقة الهدف الثالث، وحاول التمرير أمام المرمى لماني قبل أن يقطع الدفاع الكرة من أمام الأخير في الدقيقة 70.

ودخل لاكازيت إلى تشكيلة آرسنال في الدقائق العشر الأخيرة مكان جوندوزي، وتمكن الفريق اللندني من تقليص الفارق في الدقيقة 85، عندما وضع أوباميانغ الكرة أمام تورييرا الذي استعادها أمام زحمة المدفعين ليسددها في المرمى.