أوروبا تنتظر مقترحات (واقعية) من بريطانيا ومستعدة للتعاون

بروكسل ـ رويترز : قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل إنه مستعد لبحث مقترحات “واقعية” من بريطانيا بخصوص انسحابها من الاتحاد. وأضاف في تغريدة على تويتر بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته “نحن مستعدون لتحليل مقترحات بريطانية تتسم بالواقعية والعملية والاتساق مع مبادئنا. الاتحاد الأوروبي يريد انسحابا منظما، لكنه مستعد أيضا لأي نتيجة”. فيما قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إنه سيسعى من أجل كافة صور التعاون مع بريطانيا، ولكن ذلك لن يتضمن خروجا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من التسرع في الحكم على الدور الدولي لبلاده بعد خروجها المقرر من الاتحاد الأوروبي (بريكست). واضاف أن بعض الناس يشككون في القرار الديمقراطي الذي اتخذته المملكة المتحدة ويخشون ” أن ننسحب من الساحة العالمية، و البعض الآخر يعتقد أن أفضل أيام بريطانيا قد ولت.”

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