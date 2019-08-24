مرحلة جديدة من (إرادة النصر) ضد (داعش) في العراق

في السياسة 25 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

39 مصابا حصيلة انفجار سوق المسيب ومقتل 3 رجال شرطة في الموصل

الأنبار ـ وكالات: انطلقت المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر أمس لتفتيش وتطهير كامل الصحراء وبعض المناطق في محافظة الأنبار من بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي، حسبما قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير رشيد في بيان. وقال الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة ، في بيان صحفي:” انطلقت فجر عملية جديدة لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الانبار من فلول عصابات داعش الارهابية”. وأضاف :”شاركت في هذه العملية العسكرية قوات من قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة، وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري وقيادة عمليات الانبار المتمثلة بفرقة المشاة الأولى، ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي الانبار، ومحور غرب الانبار ومديرية شرطة الانبار وقيادة حرس الحدود الخامسة ، وبدعم واسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي” .

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب العراق، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على التنظيم عسكريا في معظم مناطق العراق.

على صعيد آخر، قال مصدر أمني في محافظة بابل العراقية إن حصيلة تفجير المسيب ارتفعت إلى 39 مصابا. ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن “حصيلة تفجير دراجة نارية مفخخة في قضاء المسيب بمحافظة بابل ارتفعت الى 39 مصابا”.

وأضاف المصدر، أنه جرى نقل “المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج”. وفي وقت سابق قالت مصادر في قيادة شرطة بابل إن عبوه ناسفة مزروعة بدراجه نارية انفجرت في سوق منطقة المسيب. الى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية بمقتل 3 رجال شرطة بينهم ضابط وإصابة شرطيين اثنين بجروح متفاوتة في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل، وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية إن “انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تقل رجال الشرطة العراقية في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة ما أسفر عن مقتل 3 منهم بينهم ضابط برتبة مقدم وإصابة اثنين آخرين.