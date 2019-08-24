السودان : استئناف محاكمة البشير السبت القادم

الخرطوم ـ وكالات: رفعت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على خلفية تهم فساد أمس على أن يتم استئنافها يوم السبت المقبل 31 أغسطس. وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية فإن المحكمة “استمعت إلى شاهدين آخرين أحدهما موظف ببنك أم درمان الوطني للإدلاء بشهادتهم حول حضورهم أثناء ضبط المبالغ التي وجدت داخل مقر بيت الضيافة عقب عزل البشير من الحكم”. ولم يصدر القرار النهائي، ورفعت الجلسة على أن يتم استئنافها في السبت المقبل الموافق 31 أغسطس. ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2008.

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