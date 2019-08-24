اصابات اثر سقوط قذائف هاون على قرية في داقوق

افاد مصدر امني، الاحد، بان عددا من المواطنين اصيبوا اثر سقوط قذائف هاون على قرية في قضاء داقوق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قذائف هاون سقطت على قرية امام زين العابدين بقضاء داقوق، ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بجروح".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".
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