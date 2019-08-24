افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم سرقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار من شخص يعمل بتوصيل الطلبات شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اقدمت على سرقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار من شخص يعمل على توصيل طلبات الملابس (دليفري) ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة".
واضاف ان "الشخص تعرض للسرقة اثناء عودته الى المنزل وبصحبته المبلغ وهو قيمة الطلبات التي قام بتوصيلها للزبائن، حيث يقوم بتسليمها نهاية كل شهر حسب ادعائه".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يسرقون ثلاثة ملايين من شخص يعمل بتوصيل الطلبات شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.