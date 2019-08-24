الحكيم: المعارضة عرت اخطاء الحكومة ونستغرب تضارب المواقف بشان قصف مواقع الحشد

اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، ان المعارضة عرت اخطاء الحكومة، فيما استغرب من تضارب المواقف الحكومية بشان قصف مواقع الحشد الشعبي.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اكدنا في ديوان بغداد للنخب والطاقات الشبابية على عدد من الأمور والتشخيصات لواقع العراق"، مبينا ان "الشباب يمثل الغالبية في المجتمع العراقي وان الاطروحات والمتبنيات الشبابية تؤكد حضور الهم الوطني على رأس همومهم وتطلعاتهم".

واعرب الحكيم عن استغرابه من "تضارب المواقف الحكومية حول ما تعرضت له مقرات ومخازن الحشد الشعبي في اكثر من مكان واكدنا ان البيانات كانت متناقضة وتسهم في ضبابية ماجرى"، موضحا ان "مشاكل الشباب حقائق تحتاج الى معالجات وبينا ان تيار الحكمة الوطني انتهج المعارضة للتعبير عن هذه الحقائق واشرنا الى نجاح تجربة تمكين الشباب في تيار الحكمة وماحققوه من انجازات ونجاحات كبيرة".

وتابع ان "العراق يتقدم كدولة على المستوى الاقليمي وهناك نظرة مختلفة للعراق عن السابق وسرعة وبطئ تقدم العراق تحددها الحكومات وطبيعة الاداء السياسي للطبقة السياسية"، مشيرا الى ان "المعارضة كقرار لم يكن انفعالا وان القرار خضع للدراسة بعد قراءة عدم انتاجية المعادلة".

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واعتبر ان "وجود جناحي المعارضة والموالاة خطوة مهمة وصحيحة وستسهم في فرز المسارات والمناهج وستسهم ايضا في التحفيز والانجاز"، لافتا الى ان "فرز المناهج سيوفر البديل للمجتمع والذي غاب عن المواطن، وتسبب بالاحباط الذي خلف مشاركة محدودة في الانتخابات الماضية".

واكد ان "المعارضة قد عرت الاخطاء الحكومية ونتوقع ان تحسب المؤسسات الف حساب قبل ان تضع ارقام الانجاز في التقارير الحكومية المقبلة لقناعتها ان هناك معارضة تراقب وتحلل وتفكك"، مضيفا ان "المعارضة عملت على توفير الغطاء القانوني لمسارها وكذلك تكوين حكومة الظل وانها تعمل على تأشير الاخطاء اذا كانت الفكرة صحيحة وتطرح البديل اذا كانت الفكرة خاطئة".

وبين الحكيم ان "المعارضة ستعمل على استجواب الوزراء الضعفاء والفاسدين في الفصل القادم وستعمل على النزول الى الميدان عبر التظاهرات القانونية"، مؤكدا ان "الحكمة بامكانها ان توفر الاغلبية العددية في اكثر من ملف داخل البرلمان ودعونا الى دعم المعارضة خدمة للنظام السياسي".