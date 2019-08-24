الزوراء يودع البطولة العربية بخسارته امام الرفاع البحريني

رياضة 2019-08-24 | 21:43 4,478 مشاهدة ودع الزوراء البطولة العربية لموسم 2019/ 2020، بخسارته امام الرافاع البحريني 1-0 ضمن الجولة الاخيرة من الملحق المؤهل لدور ال32 من البطولة. وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب مهدي درويش في الدقيقة 83 من عمر اللقاء. وتعد هذه الخسارة هي الثانية للزوراء في الملحق، بعد خسارته امام اتحاد طنجة. وبهذه الخسارة احتل الزوراء المركز الثالث في الملحق، فيما تأهل الرفاع الى دور ال32 بالعلامة الكاملة.

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