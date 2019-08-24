عاهل البحرين ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز العلاقات

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خلال استقباله مساء السبت في قصر القضيبية.



وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

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وأكد العاهل البحريني ورئيس وزراء الهند مواقف البلدين الداعمة لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأهمية ترسيخ قيم ومفاهيم التسامح والتعايش الإنساني والسلام بين مختلف الشعوب وتعزيز الحوار ونبذ العنف والتطرف.



واستعرض الجانبان علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والهند، وأوجه التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة وآفاق تعزيزها وتطويرها.



وأشاد الجانبان بالمستوى المتنامي في مسار العلاقات الثنائية، وأكدا مواصلة الجهود لتعزيز آفاق التعاون في الجوانب الحيوية كافة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات وفرص الاستثمار التي يتمتع بها البلدان في إطار ما يجمعها من مصالح استراتيجية.



ومنح ملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام البحرين من الدرجة الأولى لرئيس وزراء جمهورية الهند، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات البحرينية الهندية.

