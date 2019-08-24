الصومال يرفض وساطة الاتحاد الأفريقي مع كينيا

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أحمد محمودالأحد 2019/8/25 12:16 ص بتوقيت أبوظبي
قوات من الجيش الكيني في مناطق حدودية- أرشيفية
رفضت الحكومة الصومالية وساطة الاتحاد الأفريقي في النزاع الحدودي البحري مع كينيا، مشيرة إلى أن القضية مطروحة أمام محكمة العدل الدولية.
وأصدرت الخارجية الصومالية بياناً، السبت، جاء فيه: "إنها لن تفاوض أحداً في قضية النزاع الحدودي مع كينيا، ولا يوجد سبب لتدخل الاتحاد الأفريقي".
وكانت كينيا دعت الاتحاد الأفريقي للوساطة لحل خلافها مع الصومال بالطرق الدبلوماسية.
ودعت إلى ضرورة إيجاد حل فوري للقضية، مؤكداً أنها ستؤثر سلباً على الأمن الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وجود القوات الكينية في الصومال.
وأعلنت محكمة العدل الدولية عقد جلسة استماع في قضية النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا، سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تنطق بالقرار النهائي عام 2020.
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