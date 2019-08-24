الدفاعات السورية تتصدى لـ"أهداف معادية" بسماء دمشق

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العين الإخباريةالأحد 2019/8/25 12:26 ص بتوقيت أبوظبي
الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية - أرشيفية
أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق.
وكانت الوكالة السورية الرسمية نشرت، في خبر عاجل، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة.
ولم ترد بعد أي بيانات عن طبيعة الأهداف المعادية، ومصدرها، وهل هناك خسائر جراء هذه الهجمات أم لا؟
ومن جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات مساء الليلة على عدد من الأهداف التي قال إنها تتبع لإيران في سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "إن قواته هاجمت عدداً من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".
وأضاف أن الهجوم استهدف مليشيا فيلق القدس الإيرانية التي شاركت في الأيام الأخيرة في الإعداد لهجوم ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية.
وهذه من المرات النادرة التي يعترف فيها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجوم داخل الأراضي السورية.
وكان الجيش الإسرائيلي أقر في الأشهر الماضية بتنفيذ مئات الغارات على أهداف في سوريا خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن دون تفاصيل خلافا لما فعل الليلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في أكثر من مناسبة عزمه منع ما أسماه التموضع العسكري الإيراني في سوريا.
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