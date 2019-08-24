حصار تركيا وانتفاضة ضد قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 24 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: انتفاضة ضد مذيعة "الجزيرة" لتطاولها على مدينة رسول الله، وصحيفة ألمانية: تركيا محاصرة سياسيا وعسكريا في سوريا، والجيش السوري يدفع بتعزيزات عسكرية شمالي خان شيخون، والناقلة الإيرانية تغير وجهتها لتركيا بعد رفض اليونان استضافتها، ومحمد بن زايد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء الهند، واستمرار نبيل القروي مرشحا للرئاسة بتونس رغم توقيفه.

وفي الاقتصاد تطالعون: أزمات الاقتصاد التركي تفاقم مشكلات الأجور، وترامب يفرض رسوما جديدة على السلع الصينية، ووسط مخاوف.. المالية الألمانية تبحث فرض ضريبة على الممتلكات، وحرب التجارة تهوي بالأسهم الأمريكية في "يوم الرسوم"، وتركيا ترفع أسعار المحروقات للمرة الثانية في أسبوع.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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