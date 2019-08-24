الارشيف / اخبار العالم

أبرز 10 صور حول العالم في أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

السبت 2019/8/24 11:50 م بتوقيت أبوظبي

أردوغان يقمع مظاهرات الأتراك في ديار بكر - الفرنسية

شهد الأسبوع الماضي عددا من الأحداث البارزة في مختلف أرجاء العالم، تنوعت ما بين احتجاجات سياسية وقرارات مهمة واحتفالات دينية.

"العين الإخبارية" اختارت 10 صور لأبرز الأحداث خلال الأسبوع.

pic11.jpg

وصول متظاهرين سودانيين من مدينة عطبرة إلى محطة بهاري في الخرطوم بتاريخ 17 أغسطس 2019، للاحتفال بتأسيس مجلس سيادي لإدارة شؤون الحكم.

pic11.jpg

سوري يسير فوق أنقاض مبنى في 22 أغسطس 2019، على مشارف معرة النعمان في محافظة إدلب شمال سوريا، حيث أعلنت دمشق أنها تفتح ممرا آمنا أمام المدنيين لمغادرة منطقة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من سيطرة القوات الحكومية على بلدة خان شيخون الرئيسية في محافظة إدلب.

pic11.jpg

قذائف المياه تصيب المتظاهرين الأتراك أثناء احتجاجهم على قرار أردوغان، استبدال رؤساء البلديات الأكراد في ديار بكر 20 أغسطس/ آب 2019.

pic11.jpg

انفجار استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، في واحدة من أكثر الهجمات دموية خلال الأشهر الأخيرة، قُتل خلاله أكثر من 60 شخصا وأصيب العشرات، 8 أغسطس/ آب 2019.

pic11.jpg

Advertisements

نشطاء يتظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ غابات الأمازون من حريق مستمر منذ ما يزيد عن أسبوعين.

وتعتبر غابات الأمازون رئة كوكب الأرض، حيث تعد مسؤولة عن إنتاج نحو 20% من الأكسجين في العالم.

pic11.jpg

للاحتفال بالذكرى 74 لاستقلال إندونيسيا من الحكم الهولندي، يتسلق المشاركون أعمدة على شاطئ جاكرتا في 17 أغسطس/ آب 2019، خلال مسابقة في بانجات بينانج.

pic11.jpg

طلاب يرتدون زي الإله الهندوسي كريشنا وشيفا في مومباي في 21 أغسطس/ آب 2019.

pic11.jpg

في 18 أغسطس/ آب 2019 بيع مهر صغير بأحد المزادات ذات الشهرة العالمية بمنتجع دوفيل في نورماندي، حيث بلغ سعر بيعه 625000 يورو (نحو نصف مليون دولار أمريكي).

pic11.jpg

راكب ينام بقاربه في نهر الجانج، الذي غمرته المياه تحت جسر شاستري في دراجانج غات في الله آباد في الهند، 22 أغسطس/ آب 2019.

pic11.jpg

رجل إطفاء يراقب النيران المتصاعدة من حريق غابات بالقرب من قرية أياكاتا في جزيرة جران كاناريا الإسبانية في 20 أغسطس/ آب 2019، حيث اندلع حريق خارج نطاق السيطرة مما أجبر السلطات على إجلاء السكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز 10 صور حول العالم في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا