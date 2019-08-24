أبرز 10 صور حول العالم في أسبوع

شهد الأسبوع الماضي عددا من الأحداث البارزة في مختلف أرجاء العالم، تنوعت ما بين احتجاجات سياسية وقرارات مهمة واحتفالات دينية.



"العين الإخبارية" اختارت 10 صور لأبرز الأحداث خلال الأسبوع.





وصول متظاهرين سودانيين من مدينة عطبرة إلى محطة بهاري في الخرطوم بتاريخ 17 أغسطس 2019، للاحتفال بتأسيس مجلس سيادي لإدارة شؤون الحكم.





سوري يسير فوق أنقاض مبنى في 22 أغسطس 2019، على مشارف معرة النعمان في محافظة إدلب شمال سوريا، حيث أعلنت دمشق أنها تفتح ممرا آمنا أمام المدنيين لمغادرة منطقة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من سيطرة القوات الحكومية على بلدة خان شيخون الرئيسية في محافظة إدلب.







قذائف المياه تصيب المتظاهرين الأتراك أثناء احتجاجهم على قرار أردوغان، استبدال رؤساء البلديات الأكراد في ديار بكر 20 أغسطس/ آب 2019.





انفجار استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، في واحدة من أكثر الهجمات دموية خلال الأشهر الأخيرة، قُتل خلاله أكثر من 60 شخصا وأصيب العشرات، 8 أغسطس/ آب 2019.







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نشطاء يتظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ غابات الأمازون من حريق مستمر منذ ما يزيد عن أسبوعين.

وتعتبر غابات الأمازون رئة كوكب الأرض، حيث تعد مسؤولة عن إنتاج نحو 20% من الأكسجين في العالم.





للاحتفال بالذكرى 74 لاستقلال إندونيسيا من الحكم الهولندي، يتسلق المشاركون أعمدة على شاطئ جاكرتا في 17 أغسطس/ آب 2019، خلال مسابقة في بانجات بينانج.





طلاب يرتدون زي الإله الهندوسي كريشنا وشيفا في مومباي في 21 أغسطس/ آب 2019.





في 18 أغسطس/ آب 2019 بيع مهر صغير بأحد المزادات ذات الشهرة العالمية بمنتجع دوفيل في نورماندي، حيث بلغ سعر بيعه 625000 يورو (نحو نصف مليون دولار أمريكي).





راكب ينام بقاربه في نهر الجانج، الذي غمرته المياه تحت جسر شاستري في دراجانج غات في الله آباد في الهند، 22 أغسطس/ آب 2019.





رجل إطفاء يراقب النيران المتصاعدة من حريق غابات بالقرب من قرية أياكاتا في جزيرة جران كاناريا الإسبانية في 20 أغسطس/ آب 2019، حيث اندلع حريق خارج نطاق السيطرة مما أجبر السلطات على إجلاء السكان.

