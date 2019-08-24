الجيش الليبي ينفي أكاذيب الإخوان باستهداف مدنيين

نفى اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، استهداف سلاح الجو الليبي أي سيارات مدنية بمنطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.



وقال المسماري، في بيان، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، السبت: "لا صحة لما أوردته قنوات الضلال وأبواق الإخوان الإرهابية من استهداف قواتنا الجوية لأي سيارة مدنية في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين".

وأكد المتحدث أن الصور الواردة من موقع الانفجار تشير إلى إصابة السيارة المعنية بصاروخ أو قاذف من الجانب الأيسر الخلفي، ما أدى لضرر في ذلك الجانب فقط بشكل لا يمكن أن تسببه ذخائر الطيران.

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وتكررت في الآونة الأخيرة استهداف المليشيات للمدنيين بقصف عشوائي عمداً، لاتهام الجيش الليبي بهذه الضربات أو نتيجة جهلها بالتعامل مع الأسلحة، خاصة أن غالبيتهم مرتزقة ومدنيون.

كما اشتعلت في الفترة الأخيرة الصراعات الداخلية بين المليشيات خاصة مليشيا الردع –يقودها عبدالرؤوف كاره- وثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري، على خلفية اختطاف عناصر إرهابية تابعة للأخيرة من قبل الأولى قبل هروبها من الحرب في العاصمة.

كما تكررت عملية استهداف مقرات مليشيا الردع ومطار وسجن معيتيقة والمناطق السكنية المحيطة بها من قبل نظيرتها مليشيا البقرة، التي يقودها بشير خلف الله، القادم من تاجوراء، وقد أصابت عمليات القصف الطائرات المدنية والمنازل المحيطة بالمطار.