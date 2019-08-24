واشنطن تنظم مناورات بحرية غير مسبوقة مع دول الآسيان

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنظم مناورات بحرية مشتركة غير مسبوقة مع 10 دول واقعة في جنوب شرق آسيا، في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتنظم القوات البحرية الأمريكية ودول رابطة الآسيان مناوراتها الخاصة في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، حسب ما أفادت سفارة الولايات المتحدة لدى بانكوك.

ومن المقرر إطلاق هذه التدريبات من قاعدة بحرية في شرق تايلاند، وستُجرى بشكل أساسي قبالة السواحل الجنوبية لفيتنام، بحسب السفارة.

Advertisements

وتأتي المناورات البحرية ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز الوجود الأمريكي في هذه المنطقة، في وقت تشهد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تصعيداً جديداً.

وشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أغسطس/آب الجاري، في قمة إقليمية مع الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بهدف الترويج للاستراتيجية الأمريكية لمنطقة "الهند- المحيط الهادئ" التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب.

وتجري البحرية الأمريكية، التي تشكل القوى المهينة على هذه المنطقة بشكل منتظم فيها، عمليات أطلق عليها تسمية "حرية الملاحة" لمواجهة بكين.

لكن رغم الخلافات بشأن السيادة مع أربعة أعضاء في آسيان (ماليزيا وفيتنام والفليبين وبروناي)، نظمت الصين العام الماضي تدريبات بحرية مشتركة مع هذه المنظمة الإقليمية الآسيوية.