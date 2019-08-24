الان تتابع رئيس الوزراء السوداني: محادثات مع واشنطن لإزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - السودان
قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، السبت، إنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، فإن حمدوك أكد أن بلاده بحاجة إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين، لتغطية الواردات والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد، بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر.
وأوضح حمدوك، الذي أدى اليمين قبل 3 أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى “كاحتياطي من النقد في البنك المركزي، للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه”.
وقال الخبير الاقتصادي الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
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