شكرا لقرائتكم خبر عن معتقلة بريطانية تكشف انتهاكات نظام الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

انتهاكات تعسفية كشفت عنها صحيفة «التلجراف» البريطانية يرتكبها نظام الملالي في طهران ضد المعتقلين، ضارباً بعرض الحائط جميع القرارات والأعراف الدولية.

ووفقاً للصحيفة، تواجه المعتقلة البريطانية ذات الأصول الإيرانية «نازانين زاغاري راتكليف» قيوداً خانقة وإجراءات قاسية، تمنعها من رؤية ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات إلا مرة واحدة كل شهر، كما أنها ممنوعة من إجراء المكالمات الدولية.

هذه الإجراءات التعسفية ضد «نازانين راتكليف» التي اعتقلتها السلطات الإيرانية بمزاعم التجسس، تشير إلى أن السلطات الإيرانية تفرض المزيد من القيود على المعتقلين الأبرياء الذين لا يتمكنون من فضح هذه الانتهاكات.