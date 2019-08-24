شكرا لقرائتكم مقاتلات إسرائيلية تستهدف قوات إيرانية قرب دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن مقاتلات إسرائيلية تستهدف قوات إيرانية قرب دمشق.

وقال المتحدث أن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل.

من جانبه قال رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان له، إن اسرائيل أحبطت بعد جهد كبير مخططا لفيلق القدس لشن هجوم على اسرائيل وان لا حصانة لإيران في أي مكان.

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جاء ذلك بعدما قال تلفزيون النظام السوري، إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة دمشق.

وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.

ولم تتضح بعد طبيعة هذه الأهداف ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح.

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