اعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، "ان اللقاء اليوم مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وعائلته كان جدا ايجابي، على أمل أن تتوحد القوى السياسية فوق الخلافات الآنية لتوحيد رؤية اقتصادية نقدية واصلاحية تفاديا للأسوأ و​لبنان​ قادر ولا ينقصه شيء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لتفادي الأسوأ برؤية اقتصادية نقدية وإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.