الغداء السنوي لفرع الصليب الأحمر اللبناني في الزهراني

أقام فرع الزهراني في الصليب الأحمر اللبناني، حفل غدائه السنوي، في مجمع الملاك السياحي، وفي حضور رئيس الصليب الأحمر الدكتور انطوان الزغبي ورئيس الفرع أحمد فقيه، وفاعليات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وبلدية واختيارية.
قدم المسعف علي عباس، الحفل الذي بدأ بالنشيد الوطني ونشيد الصليب الأحمر، فالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الصليب الأحمر اللبناني، ثم كلمة رئيس فرع الزهراني أحمد فقيه الذي رحب بالحضور "وخصوصا رئيس الصليب الأحمر الدكتور الزغبي لرعايته الحفل، والسفيرة الاممية الدكتورة سلوى غدار يونس لدعمها ووقوفها إلى جانب المؤسسة".
وبعد قصيدة من وحي المناسبة للشاعر عادل خداج، تحدثت راعية الحفل سلوى غدار يونس التي شددت على أهمية الصليب الأحمر ودوره التطوعي في خدمة الناس دون إستثناء.
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