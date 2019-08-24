الآلاف تظاهروا في دريسدن الألمانية ضد اليمين المتطرف

تظاهر نحو 35 ألف شخص السبت احتجاجا على ​العنصرية​ في مدينة دريسدن بمقاطعة ساكسونيا معقل ​اليمين المتطرف​ الألماني، بحسب ما أعلن منظّمو التظاهرة، وذلك قبل أسبوع من ​انتخابات​ مرتقبة في هذه المنطقة من ​ألمانيا​ الشرقية سابقا.

وتحت شعار "التضامن بدلا من الرفض: من أجل مجتمع حر ومنفتح"، انطلق المتظاهرون من اتجاهات سياسية مختلفة وتلبية لدعوة منظمات غير حكومية وبينهم فنانون ونقابيون وشخصيات سياسية، في مسيرة دامت ثلاث ساعات وسط أجواء هادئة وساروا في قلب هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن السياحية في شرق البلاد.

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