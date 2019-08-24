إسقاط الدفاعات الجوية السورية صواريخ معادية في محيط دمشق

أعلن ​التلفزيون السوري​ ان الدفاعات الجوية تتصدى لاهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، وتسقط ​الصواريخ​ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها.

وذكرت معلومات ان العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية.

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