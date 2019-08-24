أعلن التلفزيون السوري ان الدفاعات الجوية تتصدى لاهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، وتسقط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها.
وذكرت معلومات ان العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط الدفاعات الجوية السورية صواريخ معادية في محيط دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.