النشرة: مسيرة شعبية في عين الحلوة رفضا لقرار وزير العمل

افاد مراسل النشرة في صيدا عن انطلاق مسيرة عفوية في مخيم ​عين الحلوة​ "تحت شعار هيك بلشت قبل.. وهيك راح ترجع تبلش"، وذلك رفضا لقرار وزير العمل كميل ابو سليمان بفرض الحصول على "اجازة عمل" وهي تجوب شوارع مخيم عين الحلوة.

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