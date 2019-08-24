الاعلام الاسرائيلي: سلاح الجو الإسرائيلي هاجم اهدافا جنوب شرق دمشق

أعلنت "القناة العاشرة الإسرائيلية" ان "​سلاح الجو الإسرائيلي​" هاجم منذ قليل مجموعة أهداف جنوب شرق دمشق،" مشرة الى ان "لقد تم إبلاغ رؤساء البلديات في ​الشمال​ ونحن نستعد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات."

وأعلن "الجيش الاسرائيلي" انه في حالة جاهزية كبيرة لمواصلة الجهود الدفاعية والعمل وفق الحاجة ضد نوايا لتنفيذ اعتداءات ضد "دولة إسرائيل" محملا إيران و"النظام" السوري المسؤولية المباشرة عن محاولة تنفيذ العملية التي تم إحباطها.