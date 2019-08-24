"الإعلاميين" تقرر وقف مقدم برنامج "دنيا الدواجن" على "الحدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

تلقت نقابة الإعلاميين خطابا من إدارة قناة الحدث اليوم، تخطرها فيه بقرارها بوقف صبحي الحناوي مقدم برنامج دنيا الدواجن لحين تقنين أوضاعه مع النقابة.

وقالت القناة في خطابها للنقابة: "إيمانا من إدارة قناة الحدث بتنفيذ قرارات النقابة، قررت النقابة وقف صبحي الحفناوي مقدم برنامج دنيا الدواجن لحين تقنين أوضاعه مع النقابة".