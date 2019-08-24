​غدًا.. اجتماع طارئ للبيطريين لمناقشة مشروع قانون التحاليل الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قالت الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة التحاليل الطبية، إن اللجنة ستعقد في الواحدة ظهر غد الأحد، اجتماعا طارئا، وذلك بعد حصولها على نسخة من مشروع قانون التحاليل الطبية المعروض في مجلس النواب، والتي وصفته بأنه "مجحف ويحاول أن يطيح بكل العاملين بمهنة التحاليل الطبية، وتراخيص فتح المعامل عند الأطباء البشريين".

وأضافت في بيان اليوم، أن الاجتماع سيتم عقده بالمركز العلمي، بالتنسيق مع ممثلي النقابات المهنية المعنية، وهم: العلميين، الصيادلة، العلوم الصحية، والزراعيين، وذلك لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف القانون، "والذي حاول انتزاع حق مكتسب منذ عشرات السنين، ويعمل به قرابة العشرة آلاف طبيب بيطرى" بحسب تعبيرها.

وتابعت: تلك المحاولات متكررة، ومستميته من قبل الأطباء البشريين بانتزاع هذا الحق، بداية من العام الماضي، وتم وقف تلك الإجراءات، إلا أن هذة المرة القانون يتم تقديمة تحت رعايه وزيرة الصحة بنفسها.