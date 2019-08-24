تنسيق الأزهر| غدًا آخر فرصة لتسجيل رغبات القبول بالكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تغلق بوابة الحكومة المصرية، غداً الأحد، باب تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، بعد أن استمرت 6 أيام.

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن ما يقرب من 45 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، منذ فتح باب التنسيق الثلاثاء الماضي وحتى الآن.

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وأضاف في تصريحات لمصراوي، السبت، أن أعمال تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم مستمرة حتى الثانية من ظهر غد الأحد.

ولفت إلى أنه يمكن للطلاب التسجيل من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، أو أي مكتب تنسيق خاص المجلس الأعلى للجامعات، أو المكاتب التابعة لجامعة الأزهر بفروعها الثلاث "القاهرة وطنطا وأسيوط"، عن طريق رقم الجلوس والرقم السري.

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