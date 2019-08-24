قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تنسحب من آخر نقاط تواجدها في شبوة باليمن

انسحبت عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، من معسكر حراد، آخر نقاط تواجدها في محافظة شبوة اليمنية.

ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قوات الشرعية اليمنية دخلت - في وقت

سابق اليوم - مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في عتق بمحافظة شبوة وسيطرت عليه، كما سقطت 3 معسكرات لقوات النخبة الشبوانية تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية اليوم.وأفادت مصادر عسكرية في المدينة، بأن القوات الحكومية بعد أن أحكمت سيطرتها الكاملة على المدينة اتجهت للسيطرة على المنافذ والطرق الرابطة بين عتق ومراكز الإمداد المحتملة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي، وتحديدا قطع الطرق المؤدية إلى معسكر العلم باتجاه منطقة بلحاف الساحلية جنوب شرق عتق.