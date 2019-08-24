الرئيس الجزائري يعين مديرًا جديدًا للأمن الوطني

أعلن التليفزيون الرسمي الجزائري أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام عبد القادر بو هدبة مدير عام الأمن الوطني (الشرطة) وعين خليفة أونيسي خلفًا له. خليفة أونيسي خلفًا له. ولم يذكر التليفزيون الرسمي أسباب إنهاء مهام بو هدبة الذي يشغل المنصب منذ 13 فبراير الماضي، خلفًا للعقيد مصطفى لهبيري.

يذكر أن أونيسي كان يشغل منصب مدير شرطة الحدود قبل أن يتقاعد عام 2012 برتبة مراقب عام. فبراير الماضي، خلفًا للعقيد مصطفى لهبيري.يذكر أن أونيسي كان يشغل منصب مدير شرطة الحدود قبل أن يتقاعد عام 2012 برتبة مراقب عام. اقرأ أيضًا إثر وفاة 5 أشخاص .. استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية

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