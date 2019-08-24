«الخارجية» العراقية توضح سبب استدعاء القائم بالأعمال الأميركي

بغداد(الاتحاد)

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أمس سبب «استدعاء» القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق.

وقال الصحاف في بيان: «تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية لنحمله موقفاً محدداً وأوصلناه»، مبيناً أن «الموقف يتلخص بأن الشراكة تستدعي تبادل المواقف والإحاطات في كل ما من شأنه أن ينعكس على مصالحنا المشتركة، وحيث استجدت أحداث لها انعكاسات على بنية الأمن الوطني العراقي، في ظل منطقة تشهد اضطراباً». وأضاف البيان أن «رؤيتنا لمصلحة العراق، ضمن السياسة الخارجية، تتطلب النظر إلى الأولويات الواقعية للبلاد، وفي مقدمتها تكريس مكتسبات العراق طيلة سنوات مضت، وأخذنا لأدوار ممكنة وحقيقية، ضمن نسق دعم التوازن والاستقرار في المنطقة». وأردف: «لذا كانت رؤيتنا بضرورة الالتزام بمسارات أوضح للشراكة الاستراتيجية، وعدم إدخال العراق في كل ما يزعزع استقراره وأمنه، وتتجلى هذه الرؤية بضرورة تبادل المعلومات اللازمة كافة». وكان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، قد استدعى، أمس الأول، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد.